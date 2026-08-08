Patay sa kuryente ang isang 11-anyos na babae sa Las Piñas City matapos makuryente sa naputol na wire ng clip fan na nakakabit sa kanilang double-deck na higaan.
Wala nang buhay nang abutan ng ama ang kanyang anak sa ospital dahil kasalukuyan siyang namamasada ng tricycle nang mangyari ang insidente. Ayon sa ama, kagagaling lamang sa pag-iigib ng tubig ng bata kaya basa ang katawan at ang sahig ng kanilang tahanan.
"Itong anak ko naman kasi, basa, tapos basa na rin 'yung flooring kasi nga nag-igib siya. Wala kasi kaming tubig, naputulan kami, gawa ng hirap nga namin," pagsasalaysay ng ama.
Sa lakas ng boltahe ng kuryente, nadamay at nakuryente rin ang lola at kapatid ng biktima nang subukan nilang hawakan at tulungan ito.
Humihingi ngayon ng tulong ang pamilya sa lokal na pamahalaan ng Bacoor at Las Piñas para sa pampalibing ng bata, matapos silang mahirapang makakuha ng ayuda dahil sa usapin sa boundary ng kanilang address.