Pansamantalang mamamahinga sa spotlight ang leader ng KATSEYE na si Sophia Laforteza upang unahin ang kaniyang mental health, ayon sa opisyal na pahayag ng HYBE at Geffen noong Biyernes, ika-7 ng Agosto.
"We are very sorry to share that Sophia will be temporarily unable to participate in upcoming promotional activities," ayon sa label.
"We understand how much EYEKONS were looking forward to seeing Sophia on stage, but it is imperative that her mental health and wellness are prioritised," dagdag pa nito.
Si Sophia ang Pilipinong miyembro ng sikat na international girl group, at anak ng theater actress na si Carla Guevarra-Laforteza.
Samantala, sa kaniyang Instagram account ay inamin niyang hindi naging madali ang kaniyang desisyon.
"Making this decision wasn't easy, but I'm learning that health has to come first. I'm realising that if I don't take care of my mind and body now, I won't be able to keep doing what I love the most for so long."
Si Sophia ang ikalawang miyembro na kumuha ng break upang bigyang-prayoridad ang kalusugan, matapos ding ianunsiyo ng label ang pamamahinga ni Manon Bannerman nitong Pebrero.
Nananatiling positibo naman si Sophia na makababalik muli sa tanghalan kasama ang iba pang miyembro na sina Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel, at Yoonchae Jeung.
"It means more to me than I could ever say. I promise I'm going to work as hard as I can to get through this, heal properly, and come back stronger," pagdidiin ng bokalista.