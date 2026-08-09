Nagpahayag ng pangamba ang mga grupo ng mga estudyante sa Baguio City kaugnay ng matagal na pag-anunsyo sa pagsususpinde ng mga klase sa kolehiyo matapos ang mahigit apat na magkakasunod na araw ng malakas na pag-ulan na dulot nina Luis at Maymay. Ayon sa kanila, dapat unahin ang kaligtasan ng mga estudyante.
Sabi ng National Union of Students of the Philippines (NUSP) Cordillera, agad na inanunsyo ang suspensyon ng klase para sa mga mag-aaral sa basic education at senior high school, samantalang ang mga estudyante sa kolehiyo ay kinailangang bumiyahe sa mapanganib na kondisyon o na-stranded sa mga kampus dahil sa pagkaantala ng mga anunsyo.
Bagama't nakabatay ang umiiral na mga polisiya sa tropical cyclone wind signals at opisyal na rainfall warnings, iginiit ng mga kinatawan ng mga estudyante na dapat ding isaalang-alang ng mga alituntunin ang aktuwal na lagay ng panahon sa mga lokalidad at ang kalagayan ng mga estudyanteng bumibiyahe papunta at pauwi mula sa paaralan.
Sa University of the Philippines Baguio, ipinakita sa isang sensing form na isinagawa ng University Student Council na 183 estudyante ang hindi nakabalik sa lungsod dahil sa masamang panahon. Nangyari ito matapos ang isang naunang insidente kung saan daan-daang faculty member, staff, at estudyante ang na-stranded sa kampus matapos maantala ang anunsyo ng suspensyon ng klase.
Nanawagan ang NUSP Cordillera sa pamahalaang lungsod ng Baguio, mga administrador ng unibersidad, at iba pang kinauukulang awtoridad na magpatupad ng mas maagap na mga desisyon hinggil sa pagsususpinde ng klase upang maiwasang malagay sa panganib nang hindi kinakailangan ang mga estudyante.
Hinimok din ng grupo ang mga institusyon ng higher education na magpatupad ng mga pro-estudyante at flexible learning modality tuwing may matinding pag-ulan, at iginiit na dapat manatiling pangunahing prayoridad ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan.
Noong Agosto 7, naglabas si Baguio Mayor Benjamin Magalong ng executive order na nagsususpinde sa mga klase sa antas kolehiyo sa hapon.
Inanunsyo rin ng Pamahalaang Lungsod ng Baguio ang pagsasara ng lahat ng parke sa lungsod noong Agosto 8 bilang pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at upang maisagawa nang ligtas ang clearing operations.
Pinayuhan ang publiko na mag-ingat at tumawag sa 911 sakaling magkaroon ng emergency.