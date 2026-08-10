Magkakaroon ng bawas-singil sa kuryente ang Manila Electric Company (MERALCO) ngayong buwan ng Agosto.
Ayon kay MERALCO Vice President Joe Zaldarriaga, ito ay bunsod ng ₱9.5 bilyong refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission (ERC) para sa halos walong milyong customer ng Meralco.
Kung susumahin, tinatayang aabot sa 59 sentimos kada kilowatt-hour ang maaaring maibalik sa mga konsyumer.
Gayunman, nilinaw na maaaring magbago ang halaga dahil sa iba pang singil, kabilang ang ₱8.7 bilyong under-recoveries at pagtaas ng FIT-All bilang suporta sa mga renewable energy project.
Ngayong araw, iaanunsyo ng Meralco ang pinal na halaga ng ibabawas sa bawat kilowatt-hour ng konsumo.