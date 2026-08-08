Naglabas ng pahayag si Senador Loren Legarda matapos kumpirmahin ni Senador Erwin Tulfo kahapon, ika-7 ng Agosto na nagsumite ng medical leave ang senadora na siyang dahilan ng kanyang hindi pagdalo sa impeachment trial nitong linggo.
"Kinukumpirma ko na nagsumite ako ng pormal na medical leave noong Agosto 3 hanggang 5, 2026, alinsunod sa mga tuntunin ng Senado," aniya.
Kahapon din sinabi ni National Bureau of Investigation (NBI) Director Melvin Matibag na magkahiwalay na bumiyahe pa-Hong Kong ang mag-inang Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste noong ika-2 ng Agosto at sa France umano ang pinal na destinasyon.
Nakiusap naman ang senadora na huwag iugnay ang kanilang pag-alis sa mga kasong isinampa sa kanila kaugnay ng umano'y iregularidad sa multibillion-peso solar energy projects.
"Hinihiling ko sa publiko na huwag magbigay ng maling konklusyon ukol sa aking biyahe o iugnay ito sa mga paratang na walang katotohanan at walang batayan, na hindi makatarungang dumudungis sa reputasyong itinaguyod ko sa halos tatlong dekada ng paglilingkod sa bayan," aniya.
Dahil walang inihain na travel restrictions sa dalawa, hindi labag sa batas ang kanilang biyahe. Nang tanungin naman si Matibag sa kaniyang reaksyon, dinaan niya ito sa pabirong pagbati ng "bon voyage!"
"Ang reaksyon ko, mag-ingat siya sa biyahe niya, happy trip... Dahil pupunta ng France 'yan, e bon voyage!"
Samantala, naniniwala naman si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi tatakasan ng mag-ina ang kanilang mga kaso.
"'Yun ba tatakasan talaga nila? I don't think tatakas sila. Babalik 'yun. Naniniwala kami, babalik," pagtitiyak ni Remulla.
"Baka gusto nilang umuwi nang naka-posas, 'pag 'di sila bumalik," dagdag pa nito.