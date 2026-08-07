Apat sa 18 ex-marines na nagtestigo sa umano'y pagdadala ng maleta sa mga sangkot sa flood control scam ang nagbawi sa kanilang mga pahayag, habang ang natitirang 14 ay nakatakdang magpiyansa ngayong araw.
Ayon sa apat na ex-marino, ang patong-patong na kaso at banta sa kanilang buhay ang nag-udyok sa kanila para bumaliktad.
"Binabawi na po namin ang aming pahayag. Gusto na po naming manahimik. Sa ngayon ay tadtad kami ng mga kaso, ng mga banta sa buhay namin," ani ng isa.
Dagdag pa nila, pinangakuan sila ng gantimpalang sapat para sa dalawang taon na maalwan na pamumuhay at seguridad ng kanilang pamilya.
Giit din nila, naguguluhan pa sila noong panahon na ginawa nila ang testimonya at hindi sila ang gumawa ng kanilang joint affidavit kaugnay ng paratang.
Matatandaan na umamin ang mga marino noong Marso na naghatid umano sila ng pera kina dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. kaugnay ng ma-anomalyang flood control project.
Samantala, ang 14 na iba ay nakatakdang magpiyansa sa Las Piñas Regional Trial Court ngayong araw matapos maghain ng P18,000 bail motion sa apat na patong ng kasong perjury laban sa kanila.