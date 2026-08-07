Kapansin-pansin ang hindi pagsipot Senador Loren Legarda sa pagdinig ng Senado nitong linggo ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Ayon kay Sen. Erwin Tulfo nitong Biyernes, naghain si Legarda ng leave of absence mula ika-3 hanggang ika-5 ng Agosto dahil sa kalusugan.
Samantala, kinumpirma ni National Bureau of Investigation (NBI) Director Atty. Melvin Matibag na umalis ng bansa ang senadora kasama ang kanyang anak na si Batangas 1st District Rep. Leandro Leviste noong ika-2 ng Agosto.
Ayon kay Matibag, magkaibang flight ang sinakyan nina Legarda at Leviste patungong Hong Kong, ngunit pareho umanong France ang kanilang naging destinasyon.
Dagdag pa niya, nasa yugto pa lamang ng fact-finding ang imbestigasyon kaya wala pang isinasaalang-alang na kaso o planong pagsasampa ng kaso laban kay Leviste. Aniya, nais ng NBI na makipagtulungan ang mag-ina sa isinasagawang imbestigasyon kaugnay ng naturang isyu.