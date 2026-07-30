Pinagkalooban ng National Housing Authority (NHA) ng tulong ang tatlong pamilya ng mga nasawing biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban.
Sa pangunguna ng NHA Assistant General Manager Alvin Feliciano, NHA-8 Regional Manager Engr. Clemente A. Dayot, at Tacloban Vice Mayor Raymund Romualdez, binigyan ng suporta ang mga naulilang pamilya nina Chris Lorenz Fabian, Joyancee Separa, at Ayessha Nicole Dazo.
Nauna nang binisita ng NHA ang mga pamilya upang alamin ang kanilang pangangailangan at magbigay ng kaukulang tulong bilang bahagi ng inisyatibo ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng trahedya.
Matatandaang nasawi ang tatlong estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School noong ika-22 ng Hunyo. Ilang menor de edad naman ang iniulat na sangkot sa insidente at kasalukuyang dumaraan sa kaukulang proseso alinsunod sa batas.
Sa kanyang State of the Nation Address (SONA), binigyang-pugay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tapang ng mga biktima, na tinawag niyang inspirasyon sa bansa.
“To the parents of Chris Lorenz Fabian, Joyancee Separa, and Ayessha Nicole Dazo: we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all,” saad ng Pangulo.
Naging malaking usapin ang insidente matapos magdulot ng pangamba sa publiko, partikular sa mga paaralan, hinggil sa seguridad ng mga mag-aaral.