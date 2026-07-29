Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, hindi basta-basta isusulong ng pamahalaan ang planong paggamit ng nuclear energy sa bansa at titiyaking kumpleto muna ang mga pag-aaral bago ito ipatupad.
“Sinisigurado naman po na kapag po ito ay ipinasok po natin, ang pag-aaral po nito ay dapat kumpleto. At ang mga polisiya na gagamitin dito ay hindi po itatago sa atin,” ani Castro.
Ayon kay Castro, nakikipagtulungan ang DOE Nuclear Energy Program Interagency Committee sa iba’t-ibang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang pagsunod sa mga kinakailangang safety, security, at safeguards na naaayon sa pamantayan ng International Atomic Energy Agency (IAEA). Aniya, pangunahing prayoridad ng administrasyon ang kaligtasan ng mga Pilipino.
“Hindi po susuong ang ating pamahalaan. Ang inuuna po ng pangulo at ng administrasyon ay ang safety ng ating mga kababayan,” ani Castro.
Matatandaang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 2026 State of the Nation Address (SONA) ang pangangailangang muling pag-aralan ang nuclear energy bilang bahagi ng mga hakbang ng pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan sa enerhiya at mapababa ang singil sa kuryente.
Nitong Hunyo, nakipagpulong din ang pangulo kay Russian President Vladimir Putin kung saan kabilang sa mga tinalakay ang energy security at posibleng kooperasyon sa nuclear energy.
Sa gitna ito ng mga hamon sa sektor ng enerhiya, kabilang ang epekto ng tensyon sa Gitnang Silangan sa pandaigdigang suplay at presyo ng langis, gayundin ang mga naging problema sa suplay ng kuryente at power interruptions sa bansa. Noong Marso, nagdeklara rin ang pamahalaan ng state of national energy emergency dahil sa banta sa katatagan ng suplay ng enerhiya dulot ng kaguluhan sa Gitnang Silangan.