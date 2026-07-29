Ang Kapuso hunk na si Jeric Gonzales, patok na patok ang pagbibida sa isang bagong pelikula na ang pamagat ay “Hello…Mr. Chen”.
Hindi naman kataka-taka ang paging bida ni young master Gonzales dahil magandang lalaki ito, matikas, may tindig, panalo ang katawang pang-romansa at may talent ito sa pag-arte. Tunay niyang nabibigyang puso at nailalabas ang mga katotohanan ng mga katauhang binibigyang buhay sa mga pelikula niya at palatuntunan sa telebisyon.
Sa mga may nipple fetish naman, lalong umiigting ang kanilang pagnanasa rito dahil sabi nga nila, ang mga utong ni Jeric, alam mong panalo na ang naging mga karansasan. Siyempre pa, hindi magpapatalbog ang mga may pagkahumaling sa buhok sa mga kili-kili, ang panalong tubo ng mga buhok ni Gonzales sa kanyang armpits ay talaga namang nagpapa-deliryo sa kanila, huh.
Ito talagang mga hitad na may petisismong sekswal na para kay Jeric, ang rurumi niyo. Ewwww. Ang savage!
Pulos mga award winner ang makakasama ni young master Gonzales sa pelikulang ang namuhunan ay ang A&S Productions. Award winning ang screenplay writer, si Ralston Jover at mabigat ang kwento nito, tungkol sa dementia at depression. Award winner rin ang director, Louie Ignacio kaya makakaasa tayo na mataas ang artistikong kalidad nito at tiyak na maipapakita lalo ng mga artistang kasali ang kanilang husay at galing. At ang film master na si Joel Lamangan, pati na rin ang Pambansang Alagad ng Sining sa Pelikulang si Kidlat Tahimik at seasoned actress na si Laurice Guillen, kasama rito. Hindi ba naman, ang bongga!
Ang nakakabaliw na chika sa paparating pelikula, pinakukulo na ang paandar na si Gonzales ay super close na at in a mag-jowa kind of way na nga ba talaga ang pagiging malapit nila ni Ms. Sucil Nica? Pag bagong producer ba talaga dapat may sariling payanig rin? Ang taray, in fair Verona, huh! Panalo ang ganiyang paandar dahil nakakadagdag para mas lalong maging mausisa tungkol sa paparating na film project.
Matapos maghiwalay ang dekolor at puti ni Gonzales kay beauty queen Rabiya Mateo, na sa kasalukuyan ay kulay kalambihan ang romansa at relasyonsa aktor na si Jake Cuenca, wala pa itong bagong itinatangi.
Bilang sumusubaybay sa karera ni Jeric, wish ko lang, pag babalik na si Ken Chan sa Pilipinas nating mahal at maayos nito ang kanyang mga isyung legal, panalo na magtambal sila sa isang romantic gay romance. Bagay na bagay kasi sila. Maski itanong niyo pa sa mga sumubaybay at sumuporta sa tambalan nila sa Destiny Rose, huh!