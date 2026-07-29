Nalusutan ni Pinay tennis star Alex Eala ang 2024 Paris Olympics women's singles gold medalist na si Zheng Qinwen ng China sa kanilang first-round match sa Mubadala DC Open sa Washington, D.C., nitong Martes, Hulyo 28.
Nakuha ni Zheng ang unang set, 6-4, ngunit agad namang bumawi si Eala sa ikalawang set, 6-4, bago tuluyang dominahin ang Chinese star sa deciding set, 6-1, para makumpleto ang kanyang comeback victory.
“It was a really good win for me. She’s an amazing player, she’s known to be a fight. I really had to dig deep," saad ni Eala.
Dahil sa panalo, umabante si Eala sa Round of 16, kung saan makakaharap niya ang 2021 US Open champion na si Leylah Fernandez ng Canada.
Nadagdag si Zheng sa listahan ng mga mahuhusay at mataas ang ranggong manlalaro na natalo na ni Eala sa kanyang career, matapos niyang makumpleto ang comeback laban sa Olympic champion.
Inaasahan namang magiging mahalagang bahagi ang resulta ng Mubadala DC Open, kasama ang iba pa niyang torneo sa North America, sa paghahanda ni Eala para sa kanyang kampanya sa paparating na US Open.