Patay ang mag-asawang miyembro ng New People’s Army (NPA) pagkatapos maka-engkuwentro ang mga kasundaluhan sa may Barangay San Isidro sa Bayan ng Planas, Masbate nitong umaga ng 29 Hulyo 2026.
Ayon sa military, nagkaroon ng limang minutong engkuwentro ang sampung rebelde na miyembro ng KLG South, SRC4, na nagresulta sa pagkamatay nina Shiela “Liza” Estoya Pikit-pikit at asawa niyang si Crisanto “Dawe” Pikit-pikit.
Ang mga natitira pang mga naka-engkuwentro ng mga sundalo ay nagsipagtakas mula sa lugar, at nag-iwan ng mga baril, magazine, tatlong Granada, tatlong bandoliers, limang cell phones, at iba pang personal na kagamitan.
Ayon kay Major General Aldwine I. Almase, Commander ng 9th Infantry Division, ipagpapatuloy nila ang pagtugis sa mga natitirang mga militanteng grupo upang makamtan ang kapayapaan at seguridad sa Masbate at Bicol Region.