Umani ng batikos mula sa mga fans ang pasilidad ng New Clark City Athletics Stadium sa Capas, Tarlac, matapos mapansin sa isang video ang paggamit ng mono bloc chairs sa locker room ng mga manlalaro.
Dahil dito, kinuwestyon ng ilang netizens ang kalidad ng pasilidad, lalo na't isa ang New Clark City sa mga pangunahing sports venue sa bansa at madalas pagdausan ng malalaking international sporting events, kabilang ang mga football match.
“Mono bloc chairs? Pambihira!”
“Grade sa upuan, tinipid at tinamad,” sambit ng ilang netizens.
Kapansin-pansin din sa video na tila hindi pa ganap na tapos ang locker room dahil sa nakalitaw na konkretong pader, na lalo pang nag-udyok ng negatibong reaksyon mula sa mga fans.
“Nag-flex pa talaga kayo ng corruption diyan.”
“That’s the locker room? Looks like a jail cell with no windows.”
“Yung locker parang 'di natapos na CR,” dagdag pa ng ilang netizens.
Lumitaw ang mga puna kasunod ng 4-1 pagkatalo ng Philippine women's national football team laban sa Myanmar sa naturang stadium, kung saan mas napagtuunan ng pansin ng ilang fans ang kondisyon ng locker room kaysa sa pasilidad na inaasahang world-class.
Matatandaang itinayo ang New Clark City Athletics Stadium noong 2019 bilang pangunahing venue ng 30th Southeast Asian (SEA) Games, kung saan idinaos ang athletics events at closing ceremony. Ang 20,000-seat facility ay itinuring na isa sa mga world-class sports venues ng bansa at naging sentro rin ng iba pang international competitions at football matches.