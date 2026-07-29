Nasapul sa camera ang insidente ng pamamaril sa isang food festival sa Seattle, Amerika, nitong Lunes.
Sa video, makikita ang pagtakbo ng mga tao matapos marinig ang mga putok ng baril, na nagdulot ng kaguluhan sa naturang festival. Batay sa mga pulis, tatlo ang patay at apat ang sugatan, kabilang ang isang 2-anyos na batang lalaki. Arestado naman ng mga awtoridad ang isang 15-anyos na lalaki na itinuturong suspek sa pamamaril.
Ayon sa mga saksi, dalawang biktima ang namatay sa mismong pinangyarihan, habang idineklarang dead on arrival ang isa pa sa ospital.
Dinala naman ang nahuling suspek sa isang juvenile detention facility habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Inaasahan siyang haharap sa mga kasong first-degree assault at paglabag sa mga batas ukol sa pagmamay-ari o paggamit ng baril.
Naniniwala ang mga awtoridad na isa itong gang-related na insidente, dahil batay sa kanilang inisyal na pag-iimbestiga, lumalabas na dalawang grupo ang nagpapalitan ng putok.
Nasa 271 na umano ang naitalang insidente ng mass shooting sa Amerika ngayong taon, batay sa datos ng isang gun violence monitoring group. Patuloy na itinuturing na malaking problema sa bansa ang gun violence, na hindi lamang nangyayari sa mga pampublikong lugar kundi maging sa mga paaralan, na nagdudulot ng pangamba sa mga estudyante at kanilang mga pamilya.