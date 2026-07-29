Muling binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., matapos niyang iugnay ang umano'y mahinang pamumuno nito sa tumitinding karahasan sa hanay ng mga kabataan.
Sa panayam sa The Hague, Netherlands noong Martes, sinabi ni Duterte na wala umanong nakikitang tunay na lider ang mga mamamayan, dahilan upang dumami ang mga insidente ng karahasan sa bansa, partikular sa mga paaralan.
“Ganyan kasi ang nangyayari, hindi lang sa kabataan, kundi sa lahat ng tao. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasi silang nakikitang leadership,” ani Duterte.
Ayon pa sa Bise Presidente, nagsisimula ang lahat sa pangulo, mga miyembro ng gabinete, at iba pang kawani ng pamahalaan. Aniya, nawawala ang moral ascendancy na dapat maging huwaran ng mamamayan—isang aniya'y manipestasyon ng mahinang liderato.
“Nawawala 'yung moral ascendancy nung nasa taas. Kapag ganyan ang nakikita ng mga tao, nawawala ang respeto. Kapag nawawala ang respeto, nagkakanya-kanya ang mga tao. That is a manifestation of a weak leadership,” dagdag niya.
Nagpasalamat naman siya sa mga Filipino na patuloy ang pagsuporta, lalo na’t ngayon na nangunguna sa 2028 Presidential survey ang Bise, batay ito sa Pulse Asia survey, kung saan nakakuha siya ng 49%.
“Para na ako silang plaka basta paulit-ulit na masasalamat sa lahat ng mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. And I can only pray that God will bless you in your personal lives because of your love for your country.”, saad niya.