Napamura sa matinding pagkadismaya si DPWH Secretary Vince Dizon matapos niyang inspeksyunin ang matagal nang natenggang proyekto sa Palomo River sa Barangay Bangkal, Davao City.
Ayon sa kalihim, sinimulan ang proyekto noong 2019 ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito natatapos.
Sinabi ni Dizon na kung natapos lamang ang proyekto, makatutulong sana ito sa pagbibigay ng proteksyon sa mga residenteng naninirahan malapit sa ilog, lalo na sa panahon ng malalakas na pag-ulan at pagbaha.
Dahil dito, iniutos ng kalihim ang agarang paghuhukay o dredging sa nasabing ilog upang mapalawak ang kapasidad nito at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga kalapit na komunidad.