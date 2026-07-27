Kinondena ng grupong Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) ang Philippine National Police (PNP) matapos arestuhin ang ilang kabataang raliyista sa kasagsagan ng kilos-protesta sa Commonwealth Avenue, Quezon City.
Sabi ni Bayan Secretary-General Raymond "Mong" Palatino, iligal, sadya, at pinagplanuhan ang ginawang pag-aresto.
Kinumpirma rin ni Palatino na nasa 35 hanggang 40 kabataang inaresto na miyembro ng Vandals United.
"Mali yung ginawa ng pulis na sa loob mismo ng hanay natin mag-aaresto. Kahit sa kanilang protocol bawal 'yan na mag-aresto ka habang may protesta," paliwanag niya sa isang panayam.
Idinagdag pa ng secretary-general na mapayapa lamang nilang isinasagawa ang kanilang mga karapatan at malayang ipinapahayag ang kanilang saloobin.
"Kaya itong ginawa ng pulis mukha nga talagang deliberate at nagplano na mag-aresto ng mga kabataan, anuman ang dahilan ng mga kabataan na ito, mapayapang nagpapahayag ng protesta," giit ni Palatino.
"Galit yung mga tao, galit yung mga kabataan sa korapsyon, sa mga magnanakaw; dapat na inaaresto yung mga kurakot, yung mga kontraktor," aniya.
Samantala, sinabi ni Bayan President Renato Reyes na tinangka rin umano ng mga pulis na araruhin sila ng sasakyan habang pinipigilan nila ang pag-aresto sa mga kabataan.
Inilarawan niya ang ginawa ng mga awtoridad bilang malupit at napakasama, at sinabi ring binalaan silang maaari rin silang arestuhin kung magpapatuloy sila.
Nanawagan si Reyes sa PNP na ilabas ang mga pangalan ng mga kabataang inaresto at ipaliwanag kung ano ang kanilang mga paglabag, kung mayroon man.
Kaninang umaga, tatlong kabataan ang nauna nang arestuhin sa isang hiwalay na protesta sa Matandang Balara matapos magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga demostrador at ng pulisya.