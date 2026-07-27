Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang nalalapit na pamamahagi ng mga firetruck sa mga local government unit (LGU) sa buong bansa, kasunod ng pagkumpleto ng Patient Transport Vehicle Program sa lahat ng 82 lalawigan.
Ayon sa Pangulo, nakalaan na ang pondo at naisagawa na ang procurement ng mga firetruck upang matiyak na bawat lalawigan, lungsod, at munisipalidad ay magkakaroon ng sariling yunit.
Aniya, makatutulong ito sa mas mabilis at mas epektibong pagtugon sa mga insidente ng sunog.
Layunin ng programa na higit pang palakasin ang kakayahan ng mga LGU sa agarang pagtugon sa mga sakuna, partikular sa mga insidente ng sunog, upang mas maprotektahan ang buhay at ari-arian ng mamamayan.