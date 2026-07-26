Isang motorista na nakasuot ng Spider-Man costume ang naging instant superhero matapos niyang tulungan ang isang lalaking naka-wheelchair na tumatawid sa pedestrian lane, sa gitna ng anim abalang anim na lane na kalsada ng Jonesboro, Arkansas. Ang eksena ay nakuhanan ng traffic camera at agad na nag-viral sa social media.
Kinilala ang "Spider-Man" na si Christopher Hellenthal, na pauwi mula sa isang superhero-themed event sa trampoline park kung saan siya nagtatrabaho. Nang makita niyang hirap makatawid ang lalaki, agad siyang bumaba sa kanyang sasakyan at itinulak ito patungo sa ligtas na bahagi ng kalsada bago muling bumalik sa kanyang sasakyan nang mag-green ang traffic light.
Maraming mga netizens ang natuwa at nagbigay ng postibong komento sa ginawang kabutihan ni Christopher.
"Hindi lahat ng mga bayani ay nasa pelikula lamang", ayon sa isang komento.
Pinuri rin ng Jonesboro Police Department ang kanyang kabayanihan, na nagsabing, "There is always time to do what's right." Isang simpleng kabutihan na nagpapaalala na hindi lahat ng superhero ay nasa pelikula—ang ilan ay tunay na makikita sa kalsada.