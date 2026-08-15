Nag-viral kamakailan sa social media ang hindi inaasahang reunion ng isang mag-ama matapos silang muling magkrus ang landas makalipas ang 20 taon—sa loob mismo ng isang pampasaherong bus.
Noong Hulyo 27, nagulat ang 20-anyos na si Jinky Partolan nang makita niya ang kanyang ama na si Jandly Lumayag habang bumibiyahe sila. Kasama ni Jinky ang kanyang boyfriend at natutulog siya nang magising upang kunin ang kanyang headset. Pagtingin niya sa kabilang upuan, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita.
Ayon kay Jinky, agad niyang bumulong sa kanyang boyfriend at sinabing, “Papa ko ‘yun, ha?” Ngunit dahil hindi siya makapaniwala, muli siyang tumingin upang makasiguro.
Nang tuluyan niyang makumpirmang ang kanyang ama nga ang kanyang nakita, naghalo ang kaba, tuwa at pananabik sa kanyang nararamdaman.
Tinawag niya ito ng “Papa,” ngunit hindi agad lumingon si Jandly. Upang makuha ang atensyon nito, itinaas ni Jinky ang kanyang braso at muling tinawag ang kanyang ama.
Nang magkatitigan sila, ilang segundo silang parehong natigilan. Hindi na napigilan ni Jinky ang kanyang emosyon at tuluyan nang tumulo ang kanyang mga luha.
Sinabi niya, “Ako ‘to, si Jinky,” habang itinuturo ang kanyang sarili.
Muling nagtanong ang kanyang ama, “Ikaw ‘yan? Anak? Ikaw ba talaga ‘yan?”
Sa sobrang saya at emosyon, paulit-ulit na lamang na sinabi ni Jinky, “Papaaaa, ako ‘tooo,” habang umiiyak.
Napansin din ng ibang mga pasahero ang emosyonal na tagpo. Ipinaliwanag nina Jinky na iyon ang unang pagkakataon nilang magkita matapos ang mahabang panahon.
Sa kasamaang-palad, hindi nagtagal ang kanilang pag-uusap dahil kinailangan nang bumaba ng bus si Jandly.
Ayon kay Jinky, anim na buwan pa lamang siya nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang pagkikitang iyon sa bus ang unang pagkakataong muli niyang nakita at nakaharap ang kanyang ama matapos ang 20 taon.
Sa isang simpleng biyahe na hindi nila inaasahang magiging espesyal, muling pinagtagpo ng pagkakataon ang mag-ama na matagal nang hindi nagkita.