Ibinahagi ng aktor na ngayo'y pastor na si Edward Barber na engaged na siya sa kaniyang non-showbiz girlfriend na si Ricki Umali.
Sa kaniyang sermon, sinabi ni Edward ang magandang balita habang nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa kaniyang buhay.
"From the last time I was here, I am now in an awesome relationship," aniya.
Biro rin ng aktor, siya raw ang pinaka-single na tao sa simbahan noon.
Ikinagalak naman ng pamilya, kaibigan, churchmates, at tagahanga ni Edward ang kaniyang engagement.
"Congratulations, Edward. Parang kailan lang PBB days, ngayon next chapter naman ng buhay mo ang tatahakin mo. Happy kami na solid Edward sa'yo," saad ng isa.