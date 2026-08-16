Pinapak ng netizens ang intimate at private wedding ni Isabela 1st District Rep. Antonio “Tonypet” Albano na ginanap umano sa Tagaytay.
Ang 60-anyos na kongresista, ikinasal na pala sa Filipio-American content creator na si Hannah D’Avanzo na halos tatlong dekada umnanong mas bata sa kaniya.
Hindi man kumpirmado ang tunay na edad ni D'Avanzo, hinala ng ilan ay nasa mid to late twenties pa lang ito.
Kung bibisitahin din daw ang social media account ng content creator, makikita ang mga larawan mula sa kasal ngunit hindi makikita ang kongresita doon.
Isang dating television reporter ang bagong misis ng kongresita para sa Guam-based KUAM noong 2021 hanggang 2023 bago maging communications director ng Guam Del. James Moylan.
Sa kabilang banda, si Albano ay parte ng ng isang political clan sa Isabela. Nagsilbi rin siya bilang bise gobernador ng lugar noong 2013 hanggang 2019.