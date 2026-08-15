Nagbigay ng babala ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa mga motorista tungkol sa mga pekeng text message na nagpapanggap na mula sa No Contact Apprehension Policy o NCAP.
Ayon sa ahensiya, “MMDA_NCAP” lamang ang opisyal na sender ng mga lehitimong NCAP text notification.
Payo nila sa publiko huwag agad maniwala sa mga mensaheng nagmumula sa ibang sender, lalo na kung humihingi ang mga ito ng personal na impormasyon o bayad.
Upang matiyak kung may naitalang paglabag sa kanilang sasakyan, maaaring direktang suriin ng mga motorista ang impormasyon sa opisyal na website ng MMDA o sa eGovPH app.
Hinihikayat ng MMDA ang publiko na manatiling mapagmatyag at mapanuri upang maiwasang mabiktima ng mga scammer na gumagamit ng pekeng NCAP text messages.