Muling nagkabigayan ng maaanghang na salita si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea (WPS) Jay Tarriela at ang Chinese Embassy matapos tirahin ng embahada ang personal na pagkatao ng opisyal.
Sa isang Facebook post, binalikan ng embahada ang umano’y paglabag ni Tarriela sa PMA honor code noong 2003, at inihalintulad ito sa mga naging pahayag niya kaugnay ng mga insidente sa WPS.
Anila, itinanggi umano ni Tarriela ang pagtulong ng isang Chinese Navy vessel sa isang Pilipinong mangingisda noong Disyembre, kahit makikita naman umano sa inilabas na video ang pagbibigay ng pagkain at tubig sa mangingisda.
"Two decades later, there seems to be a similar pattern. When a Chinese Navy vessel assisted a Filipino fisherman at sea last December, you attempted to deny the facts", ani ng Embahada.
Binanggit din ang naging pahayag ni Tarriela laban sa lider ng China noong Enero, na kalaunan ay itinanggi umano niyang binanggit niya.
Samantala, tinira rin ng embahada ang “transparency initiative” ng Pilipinas, na ayon dito ay isinulong umano ni Ray Powell, isang retiradong opisyal-militar ng US at pinuno ng SeaLight.
Inakusahan din si Tarriela na namimili umano ng mga larawan at video upang magpakalat ng “false narratives” laban sa China, at tinawag itong “public perception manipulation.”
Hindi naman nagpaawat si Tarriela at binuweltahan ang Embahada.
“Ganito na lang ba talaga ka-cheap ang Chinese Embassy?” ani Tarriela, sabay balik sa umano’y PMA issue.
“Wala na ba kayong bago?” dagdag niya.
Kinuwestiyon din ni Tarriela ang pahayag na si Powell ang gumawa ng transparency initiative, dahil aniya, ang media mismo ang kumukuha ng mga larawan at video ng mga ginagawa umano ng China sa WPS.
Tinira rin niya ang Embahada matapos siyang tawaging “foreign agent,” na aniya’y nagpapakita umano ng paggamit ng “ad hominem” at pagsisinungaling sa publiko.
"Chinese diplomat ka pala? Ganito na pala ang trabaho ng mga diplomat ngayon — gumamit ng ad hominem, magsinungaling sa publiko, at ipagtanggol ang kawalang-hiyaan ninyo sa mga Pilipino.", banat ni Tarriela.
Sa huli, hiniling ng PCG official na iparating sa ambassador ang kaniyang mensahe at sana umano ay ilagay nito ang sariling pangalan sa dulo ng mga pahayag ng Embahada sa halip na “magtago” sa likod ng mga diplomat nito.