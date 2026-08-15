Umabot na sa halos 750 metrikong tonelada ng basura at debris ang nahakot sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City mula noong Lunes.
Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) General Manager Nicolas Torre III, katumbas ito ng tinatayang 203 truckload ng basura.
Sinabi ni Torre na dadalhin at itatapon ang mga nakolektang basura sa mga landfill sa San Mateo at Rodriguez, Rizal.
Samantala, ipinaliwanag ni Parañaque Mayor Edwin Olivarez na naipon ang napakaraming basura sa naturang water channel matapos masira ang trash trap nito, dahilan upang makapasok ang mga basura mula sa Manila Bay.
Nangyari ito kasunod ng pagbaha na dulot ng high tide at malakas na pag-ulan mula sa habagat, na nagresulta sa pag-iipon ng malaking dami ng basura sa lugar.