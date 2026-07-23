Tiklo ang isang 25-anyos na X-ray technician sa Tondo, Manila matapos mahuling kumukuha ng video ng isang pasyente habang nagpapalit ito ng damit.
Inireklamo ang suspek ng isang 27-anyos na empleyado ng Manila City Hall na nagpunta sa klinika para sa kanyang taunang physical exam. Pagkatapos ng pagsusuri, napansin ng biktima ang isang cellphone camera sa ilalim ng lamesa na nakatutok sa kanya at humigit-kumulang 11 minuto nang nag-rerecord.
"Doon ako ninerbiyos. Talagang nanginginig ako. Hindi ko alam ang reaksyon ko... Nakita ko yung sarili ko, nakahubad ako kung paano ako naghubad, kung paano rin ako nagbihis," paglalahad ng biktima.
Agad niyang kinompronta ang X-ray technician, ngunit itinanggi ito ng suspek at nangatwirang nag-hang lamang umano ang kanyang telepono.
Nang isumbong ng biktima ang pangyayari sa mga awtoridad, nadiskubreng may humigit-kumulang 30 hanggang 50 pang kaparehong video sa telepono ng suspek, kung saan karamihan sa mga naging biktima ay mga kabataan.
"Ang daming video, lahat talaga ng nagpapa-X-ray, nandun... May set-up siya tapos binabanggit na 'Welcome to my collection' ganun. Para siyang nagba-vlog," dagdag pa ng biktima.
Inamin din ng isang empleyado ng klinika na hindi rehistradong X-ray technician ang suspek at nagpakilala lamang ito bilang isang radiologic technology student.
Samantala, inaresto naman ng mga tauhan ng Manila Police District ang suspek na ngayo'y nahahara sa mga kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 at Article 172 ng Revised Penal Code (Falsification of Documents) dahil sa paggamit ng pekeng PWD ID.