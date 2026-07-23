Pinaghahanda ng Department of Energy (DOE) ang publiko sa inaasahang panibagong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo.
Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Atty. Rino Abad, posibleng tumaas ng hanggang P5 kada litro ang presyo ng gasolina at diesel, habang tinatayang aabot naman sa P3 kada litro ang dagdag sa presyo ng kerosene.
Gayunman, nilinaw ni Abad na maaari pang magbago ang naturang pagtataya dahil nakadepende pa ito sa galaw ng pandaigdigang merkado sa loob ng 12 araw ng trading.
Sa kasalukuyan, lampas na sa P80 kada litro ang presyo ng diesel. May pangamba ring muling umabot ito sa P100 kada litro kung lalo pang mag-iigting ang tensyon sa Gitnang Silangan, partikular sa pagitan ng puwersa ng Estados Unidos at Iran.