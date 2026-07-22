Ilang araw bago ang State of the Nation Address ni Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, nanawagan si Senior Deputy Majority Leader JV Ejercito na agarang maisabatas ang mga panukalang magbibigay ng legal na pagkilala at magtatakda ng mas mahigpit na safety standards para sa mga motorcycle rider kasunod ng magkakahiwalay na pagpaslang sa dalawang rider sa Cavite at Caloocan at panggugulpi sa isa pa sa Marikina ngayong Hulyo.
“Mahalagang bahagi na ng ating transportasyon at ekonomiya ang mga rider, ngunit hanggang ngayon ay wala pa silang malinaw na legal na pagkilala sa ilalim ng batas. Dahil dito, nananatiling kulang ang mga proteksyon na dapat sana’y nabibigay sa kanila,” ani Ejercito.
Iginiit ng senador na panahon na para maisabatas ang mga panukalang sasaklaw sa operasyon ng mga motorcycle taxi sa bansa.
Emergency response features
Prayoridad sa mga ito ang Senate Bill No. 10 o ang Motorcycle-for-Hire Act, na naglalayong pormal na kilalanin ang sektor ng motorcycle taxi sa ilalim ng batas, at magtatatag ng national framework para sa kanilang operasyon.
Sa ilalim ng panukala, inaatasan din ang mga motorcycle taxi operator (MTO) na maglagay ng emergency response features sa kanilang mga digital platform upang agad na makapagpadala ng alert ang rider o pasahero sa oras ng panganib, aksidente, o iba pang emergency.
Obligasyon ng operators
Inaatasan din nito ang mga operator na magbigay ng sapat na insurance coverage para sa mga rider laban sa aksidente, pinsala, at iba pang panganib na maaaring kaharapin habang nagtatrabaho.
Inihain din ni Ejercito ang Senate Bill No. 742 o ang Delivery Riders Protection Act, na nagtatakda ng minimum standards para sa kaligtasan at kapakanan ng mga delivery rider.
Kabilang sa mga probisyon nito ang pagpapatupad ng Know-Your-Customer (KYC) protocols na mag-oobliga sa mga MTOs na beripikahin ang pagkakakilanlan ng mga pasahero bago sila makapagparehistro sa motorcycle hailing apps.
Layunin nitong palakasin ang pananagutan ng mga app users at pigilan ang fake bookings, panlilinlang, at iba pang kriminalidad.
“Dapat nakakasabay ang mga mekanismo at batas natin para angkop na maproteksyunan ang riders. Hindi katanggap-tanggap na manatili silang lantad sa krimen at iba pang panganib habang marangal silang naghahanapbuhay,” dagdag niya.
Nagpaabot si Ejercito ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya ng mga napaslang na biktima na sina Ren Ren De Laviga at Fabio Norberte. Iginiit din niya ang agarang paggulong ng hustisya upang mapanagot ang mga responsable sa krimen.