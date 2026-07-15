Patay sa pamamaril ang isang beteranong radio technician ng Notre Dame Broadcasting Corporation (NDBC) sa Cotabato City nitong Martes.
Kinilala ang biktima na si Dennis Daborbor Pido, 56 taong gulang, residente ng Sinsuat Avenue, Cotabato City. Mahigit 30 nagsilbi sa NDBC bilang radio technician at naging mahalagang bahagi sa pagpapatakbo ng istasyon sa likod ng mga programa sa ere.
Ayon kay ng Police Regional Office–BARMM Captain Steffi Salanguit naganap ang insidente bandang 3:40 hanggang 3:50 ng hapon sa kahabaan ng Cotabato–Davao National Highway sa Barangay Limbo, na tinutukoy rin sa ilang ulat bilang Barangay Pinaring, sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.
Sakay ang biktima ng kanyang motor na patungo sa himpilan ng DXMS Radyo Bida nang sundan umano siya ng mga armadong suspek na sakay ng isa pang motorsiklo at siya ay pinaputukan ng mga ito at tinamaan ng tatlong bala.
Mabilis naman tumakas ang mga suspek patungong Cotabato City.
Agad rumesponde ang mga tauhan ng Sultan Kudarat Municipal Police Station at isinugod si Pido sa Cotabato Sanitarium and General Hospital ngunit idineklara siyang nasawi dahil sa tinamong mga sugat.
Sa isinagawang imbestigasyon sa pinangyarihan ng krimen, nakarekober ang mga awtoridad ng apat na basyo ng bala at isang deformed na bala.
Ipinahayag naman ni Drema Quitayen-Bravo, station manager ng DXMS-NDBC at pangulo ng Kampilan Press Corps, ang matinding pagdadalamhati ng buong organisasyon sa sinapit ng kanilang matagal nang kasamahan.
Samantala, nagsagawa na ng hot pursuit operation ang Sultan Kudarat Municipal Police Station upang matukoy at maaresto ang mga suspek. Hanggang nitong Martes ng gabi, patuloy pang iniimbestigahan ng mga awtoridad ang motibo sa pamamaslang.