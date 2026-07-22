Mayroon nang mga tinutukoy na persons of interest ang National Bureau of Investigation (NBI) kaugnay ng isinasagawang imbestigasyon sa umano'y pagbabanta ni Bise Presidente Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ayon kay NBI Director Melvin Matibag sa Senate impeachment court nitong Martes.
Gayunman, tumanggi si Matibag na pangalanan ang mga persons of interest. Aniya, ang pagbubunyag ng kanilang mga pagkakakilanlan ay maaaring makasagabal sa patuloy na imbestigasyon, maglagay sa panganib sa kanilang impormante, at maglantad sa mga kumpidensyal na ulat ng paniniktik.
Layunin ng imbestigasyon ng NBI na matukoy ang sinasabing taong kinausap umano ni VP Sara upang ipapatay sina Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., Unang Ginang Liza Araneta-Marcos, at dating Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez.
Gayunman, hindi sinabi ni Matibag kung ilan ang mga itinuturing na persons of interest sa kaso. Nilinaw din niya na ang naturang pagtatalaga ay hindi nangangahulugang natukoy na ng NBI ang sinasabing taong umano'y kinontrata ni Duterte.
“Ang ibig sabihin po nito, itong mga taong ito ay maaaring magbigay-linaw o makapagturo sa identity ng taong kinausap, o sa pangyayari ng pag-uusap, o maaaring sila mismo ang nandoon o sila mismo ang kinausap kaya po ito tinatawag na persons of interest,” paliwanag pa niya.
“Hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap, gaya ng akin pong sinabi,” dagdag pa niya.
Ayon pa kay Matibag, patuloy ding mino-monitor ng Cybercrime Division ang mga komento at video sa social media na may kaugnayan sa pagbabanta ng pamamaril sa Pangulo. Aniya, ang mga naturang pahayag ay nagdulot ng pangamba sa ahensya dahil maaari itong magbanta sa kaligtasan ng Pangulo at makaapekto sa pambansang seguridad.
Nang tanungin kung bakit hindi niya maaaring pangalanan ang person of interest, ipinaliwanag ni Matibag na mahalagang mapanatili ang integridad ng isinasagawang imbestigasyon kaya hindi muna ito maaaring isiwalat.