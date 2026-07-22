Aksidenteng naipaskil umano ng Miami Heat ang isang introductory press conference para kay LeBron James na naka-iskedyul sa ika-27 ng Hulyo, na agad sumiklab sa social media at nagpainit sa usap-usapan hinggil sa susunod na destinasyon ng NBA superstar.
Bagama't wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa kampo ni James o ng Heat, maraming fans ang naniniwalang maaaring ito na ang pinakamalaking "leak" sa inaabangang desisyon ng four-time NBA champion.
Samantalang mabilis na kumalat ang balitang ito, dahilan upang maglabas ng pahayag ang kampo ng Miami, at sinabing nagkamali lamang ang kanilang social media team sa pagpaskil ng nasabing press conference.
Maraming fans ni "The King" ang umaasang babalik siya sa south beach upang ituloy ang huling yugto ng kanyang karera na nasa ikaw-24 na season, ito'y matapos niyang kumpirmahin ang pag alis niya sa Los Angeles Lakers sa loob ng walong taon, at bigyan ng isang kampyeonato ang koponan.
Nauna na ring sinabi ni Lebron na susulitin niya muna ang off-season bago magbigay ng anunsyo. Sa ngayon, patuloy pa rin na nag-aabang ng lahat, sa kung anong magiging desisyon ng manlalaro.