Humiling si Vice President Sara Duterte sa Senado na sagutin ang gastos sa pagkain, inumin, at catering services para sa kanyang defense team, staff, at mga testigo sa impeachment trial.
Sa liham na may petsang Hulyo 7, 2026, hiniling din niya na ang lahat ng pagkain ay eksklusibong ihanda at ihain ng accredited caterer ng Office of the Vice President (OVP) dahil sa umano'y security concerns.
“The requested measures are necessary to safeguard the safety and well-being of the defense team, support staff, and witnesses, ensure their full and effective participation, and support the orderly and uninterrupted conduct of the proceedings,” saad ni Duterte sa liham.
Dagdag pa nito, umaasa ang OVP na kikilalanin ng Senado ang pangangailangan ng mga kasunduang kanilang inihayag at aprubahan ang pagpapatupad sa mga ito sa buong panahon ng paglilitis.
Ayon sa OVP, mahalaga ang mga hakbang na ito upang matiyak ang kaligtasan ng mga kalahok at maayos na pagdaraos ng paglilitis. Hanggang sa ngayon, wala pang tugon ang Senado sa naturang kahilingan.