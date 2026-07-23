Nasawi ang isang batang babae na walong taong gulang na Grade 3 pupil matapos umanong saktan ng kanyang kaklase sa loob ng isang paaralan sa Davao City.
Batay sa salaysay ng pamilya, nangyari ang insidente noong Biyernes, ika-17 ng Hulyo, kung saan diumano'y sinuntok sa ulo ang biktima ng kanyang mga lalaking kaklase.
Bagama't hindi agad nagpakita ng seryosong sintomas ang bata, inakala ng kanyang pamilya na ordinaryong sakit lamang ng ulo at lagnat ang nararamdaman nito. Ngunit makalipas ang ilang araw, isinugod din sa Southern Philippines Medical Center (SPMC) ang biktima matapos lumala ang kanyang kondisyon. Doon natuklasan ng mga doktor ang pagdurugo at pamumuo ng dugo sa loob ng kanyang ulo.
Kasalukuyan nang nakahimlay sa Anonang, Island Garden City of Samal ang labi ng bata habang patuloy na nagdadalamhati ang kanyang pamilya at nanawagan ng hustisya.
Samantala, patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng mga awtoridad sa pakikipagtulungan ng Department of Education (DepEd) upang matukoy ang buong katotohanan sa likod ng trahedya.