Grade 9 Student, itinurong suspek sa pananaksak ng kapwa estudyante

Itinuro ng isang Grade 10 na mag-aaral ang suspek sa naganap na pananaksak sa Teacher’s Village, Barangay 2, Lungsod ng San Carlos, Negros Occidental.
Kapwa estudyante ng Julio Ledesma National High School ang suspek at ang biktima. Ang insidente ay naganap kahapon at napag-alaman din na parehong 17-anyos ang suspek at ang biktima.
Ayon kay Police Lt. Col. Nazer Carja, hepe ng San Carlos City Police Station, sakay umano ng motorsiklo ang biktima nang saksakin ito sa tiyan ng suspek gamit ang isang kutsilyo.
Dagdag ni Carja, matagal umanong inabangan ng suspek ang paglabas ng biktima mula sa paaralan bago isinagawa ang krimen.
Patuloy na ginagamot sa ospital ang biktima, habang ang suspek ay na-turn over na sa Women and Children Protection Desk at sa Social Welfare and Development Office ng lungsod para sa kaukulang pagproseso at karagdagang imbestigasyon.