Transgender, natagpuang patay sa irigasyon; suspek, arestado

Malamig na bangkay nang matagpuan ang isang transgender na lumulutang sa isang irigasyon sa Barangay Del Pilar, Zaragoza, Nueva Ecija.
Ayon sa mga awtoridad, una nang naiulat na nawawala ang biktima noong Hunyo 16. Bago ito mawala, nakunan pa umano ng CCTV na nakaangkas siya sa isang motorsiklong minamaneho ng suspek na kinilala sa alyas na “Baby Boy.”
Batay sa isinagawang imbestigasyon ng SOCO, nasawi ang biktima dahil sa pagkakasakal. Matapos umano itong patayin, tinalian ng pabigat ang kanyang mga paa at itinapon sa tubig ng suspek upang itago ang krimen.
Ang bangkay ay nadiskubre mismo ng ama ng suspek sa kanilang bukid, na siya ring agad na nagbigay-alam sa pulisya.
Sa kasalukuyan, nakakulong na ang suspek matapos maaresto sa isinagawang follow-up operation ng mga pulis. Nahaharap siya ngayon sa kasong murder.