6-anyos na bata sa Tarlac, natagpuang patay

Natagpuang wala nang buhay ang isang 6-anyos na batang babae sa Victoria, Tarlac, na hinihinalang minolestiya bago pinaslang.
Ayon sa imbestigasyon, huling nakitang sakay ng tricycle ang biktima matapos sunduin mula sa kanyang paaralan. Isang 15-anyos na kapitbahay at isang tricycle driver na kilala ng pamilya ang pinagkatiwalaang sumundo sa Grade 1 student.
Sa kasalukuyan, ang naturang tricycle driver ang itinuturing na pangunahing suspek sa karumal-dumal na krimen.
Batay sa kuha ng CCTV, makikitang sakay ng tricycle ang bata habang patungo sa lugar kung saan kalaunan ay natagpuan ang kanyang labi. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang tricycle driver na wala na ang bata sa kanyang sasakyan.
Napansin din na nagpalit na ito ng damit.
Hindi naitago ng lolo ng biktima ang kanyang matinding sama ng loob dahil siya pa mismo ang kumupkop sa suspek nang ito ay mapadpad sa kanilang bayan.
Noong Biyernes ng gabi, unang naiulat na nawawala ang bata matapos hindi makauwi sa kanilang bahay.
Kinabukasan, araw ng Sabado, natagpuan ang kanyang katawan na wala nang buhay, walang saplot, at may mga bakas ng pananakit sa iba't ibang bahagi ng katawan.
Mariing nananawagan ng hustisya ang pamilya ng biktima. Ayon sa kanila, lubos nilang pinagkatiwalaan ang suspek na sumundo sa bata mula sa paaralan, ngunit siya pa umano ang responsable sa sinapit ng bata.