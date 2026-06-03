Patay na sanggol, natagpuan sa isang ecobag sa QC

Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 11-buwang gulang na sanggol na babae matapos matagpuang patay at halos naaagnas na sa loob ng isang ecobag sa Barangay Pasong Putik, Quezon City.
Agad na naaresto ng Quezon City Police District (QCPD) ang 26-anyos na tiyahin ng bata na siya ring tumatayong yaya nito.
Ayon kay Lt. Col. Timothy Aniway Jr., station commander ng Pasong Putik Police Station 16, nagawa pang magsampa ng ulat ang suspek noong gabi, ika-30 ng Mayo.
Sa kanyang salaysay, sinabi niyang may dalawang lalaki umanong pumasok sa kanilang bahay at tumangay sa sanggol.
Dahil dito, agad na nagsagawa ng imbestigasyon ang pulisya. Habang nagsasagawa ng backtracking at forward tracking sa mga CCTV footage sa lugar, may naamoy na masangsang na amoy ang mga pulis na nagmula sa tinutuluyan ng suspek. Sa una ay tumanggi itong papasukin ang mga awtoridad.
Nang masiyasat ang ikalawang palapag ng bahay, natagpuan ng mga pulis ang isang ecobag na naglalaman ng naaagnas nang bangkay ng sanggol.
Sa kalaunan, inamin ng suspek ang krimen. Ayon sa kanyang pahayag, namatay ang bata matapos niyang iuntog nang ilang beses ang ulo nito sa sahig bago isinilid ang katawan sa ecobag.
Nabatid naman na ang ina ng sanggol ay isang overseas Filipino worker (OFW).
Nadiskubre rin na ang ang biktima ay pamangkin ng kinakasama ng suspek.