PBBM, lilipad para sa ASEAN-Russia Summit

Lilipad patungong Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hunyo 17 hanggang 18 upang dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit.
Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na nakatanggap ang Department of Foreign Affairs (DFA) ng opisyal na paanyaya para sa pagdalo ng Pangulo sa naturang pagpupulong.
Ayon kay Castro, bilang kasalukuyang chairman ng ASEAN, pangungunahan ni Pangulong Marcos ang pagsusuri at pagtalakay sa estado ng kooperasyon at ugnayan ng rehiyon sa Russia.
Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na detalye ang Malacañang kung magkakaroon ng hiwalay na bilateral meeting sina Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa nasabing biyahe.