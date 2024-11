Kredibilidad ni Acierto kinuwestiyon

Kinuwestiyon ni congressional candidate Rose Nono Lin ang kredibilidad ni dismissed Police Colonel Eduard Acierto sa pagpapatuloy ng imbestigasyon ng House Quad Comm patungkol sa ‘war on drugs’ ng nakaraang administrasyon.

Ayon kay Rose Lin, walang kredibilidad bilang testigo si Acierto na dating myembro ng PNP Anti-Narcotics Unit dahil nadawit umano ito sa P11 bilyong halaga ng ilegal na droga na nakasilid sa magnetic lifters sa Manila International Container Port at sa isang warehouse sa Cavite noong 2018, kung saan P10 milyon ang nakapatong sa kanyang ulo.

Dawit din umano ang dating police officer sa pagbebenta ng mahigit 1,000 mabibigat na kalibre ng mga baril na nagkakahalaga sa P52 milyon sa mga communist insurgents sa panahon ng Aquino administration. Nasangkot din sya sa kidnapping, kabilang ang South Korean businessman na si Jee Ick-joo na natangpuang patay sa loob ng Camp Crame noong Oktubre 18, 2016.

Itinaas ni Rose Lin ang nasabing isyu matapos sabihin ni Acierto na ang kanyang asawang negosyante na si Lin Wei Xiong, isang Hong Kong national, at ang drug personality na si Allan Lim ay iisang tao lamang.

Isinumite ni Acierto ang nasabing report noong 2019 kay dating Philippine National Police chief Oscar Albayalde at kay Philippine Drugs Enforcement Agency Director General Aaron Aquino.

Sinabi naman ni dating PDEA chief Wilkins Villanueva sa mga myembro ng House Quadcom Comittee na ang report ni Acierto ay hilaw pa at hindi berepikado. Dagdag pa nito na walang katibayan na ang mga nabanggit na pangalan ay talagang sangkot sa illegal drug trade.

Ngunit sinabi naman ni Acierto na ang kanyang report noon ay hindi naaksyunan dahil ang dating Pangulong Duterte ang protector di umano nina Yang at Lim.

“If Acierto is really telling the truth, why doesn’t he come out and face the cases against him,” ani Rose Lin.

Ipinunto rin ni Rose Lin na hindi tulad ni Acierto, ang kanyang asawa ay hindi subject ng anumang warrant of arrest o di kaya subject ng anumang nakabinbing kaso sa korte.

“Acierto should man up. Face the music if you are really clean,” ani Rose Lin.