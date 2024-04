PSL President’s Cup nakopo ng Titans

LUCENA CITY – Sa buong serye, si Judel Fuentes ang naging source ng production sa opensa para sa Quezon Titans at sa Game 4, tinapos niya ang kanyang magandang pagpapakita sa pamamagitan ng paglalaro ng isa pang mahalagang papel.

Nagbigay ng spark si Fuentes nang malapit nang humiwalay ang Nueva Ecija at iyon ang naging game changer para sa Titans, na nakumpleto ang come-from-behind 77-64 tagumpay at tinapos ang best-of-five championship series sa PSL President's Cup sa harap mismo ng kanilang bayan sa punong Quezon Convention Center.

Natapos ang serye sa 3-1 kung saan nanalo si Quezon sa huling tatlong laro.

Ngunit kinailangan itong gilingin ng Titans upang matiyak na hindi babalik ang serye sa Game 5 na laruin sa teritoryo ng kalaban.

Sa paghabol ng Titans ng 10, 37-47, sa kalagitnaan ng third period, nakumpleto ni Fuentes ang four-point play mula sa foul ni Eman Calo at naging momentum shifter iyon para sa Quezon, na nagnanais na bumalik sa laro.

Nang magsimulang mag-click ang opensa nito, bumaling si Quezon sa depensa nito, hawak ang Nueva Ecija na walang field goal sa susunod na apat na minuto habang nagsanib-puwersa sina Fuentes at Jason Opiso sa palitan ng 21-3 na nagbigay-daan sa home team na makasungkit ng 58- 50 lead may 1:22 pa ang nalalabi sa third quarter.

Depensa ang nagtakda ng tono para sa Titans, na nagsimulang lumaki ang pagkakasala kapag ito ang pinakamahalaga.

Naabot nila ang kanilang susunod na apat na field goal sa ikaapat na yugto, lahat ay nagmumula sa kabila ng arko, upang tuluyang alisin ang laban sa undermanned ngunit determinadong Nueva Ecija.

“First time kong manalo ng championship sa professional level,” sabi ni Fuentes.

Sa kabuuan, nagtala si Quezon ng 14 na three-point shots sa pangunguna ni Fuentes, na may apat.

Sa tatlo sa apat na laro na nilaro ni Quezon, mayroon siyang hindi bababa sa apat na treys na ginawa habang pinagtitibay niya ang kanyang tungkulin bilang nangungunang baril ng koponan.

Lumaki ang Opiso mula sa bench at gumawa ng 12 para makabawi sa sub-par na laro ni Will Gozum, na mayroon lamang limang marker sa laro.

Si Ximone Sandagon, na naglalaro ng bali na cheekbone at protektado ng maskara, ay nag-ambag ng siyam na marker, ang parehong output na ginawa ni Robin Roño, na napatunayang mahalaga sa kanyang laban sa laban kay Michael Juico.