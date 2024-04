Game 3 ng PSL lalarga na

LUCENA CITY — Inaasahang mapupuno ang Quezon Convention Center hanggang rafters sa pag-asam ng posibleng kampeonato ng sarili nilang Titans sa Martes, 7:30 p.m., sa PSL President’s Cup.

Maglalaro sa harap ng kanilang hometown crowd sa huling pagkakataon ngayong conference, umaasa ang Titans ng Quezon na gantimpalaan ang mga lokal na tao ng panalo sa Game 4 ng kanilang best-of-five championship series laban sa Nueva Ecija Capitals, na umaasang mapalawig pa. ang serye at ibalik ang titular showdown sa kanilang lugar para sa isang potensyal na walang bukas na pagtatagpo.

Ngunit sa isipan ng mga Titans, ang lahat ng ito ay matatapos sa Martes at inaasahan nilang mas gugulin pa ito upang tuluyang maalis ang mga Capitals.

Si Judel Fuentes, ang pinaka-pare-parehong manlalaro sa panig ng Quezon, ay namuno sa kanyang koponan sa unang tatlong laro ng serye at nais niyang tapusin ang kanyang maningning na pagganap sa lahat ng serye nang may maaalala.

“Inuuna talaga namin defense para makapag-gel na yung offense namin,” sabi ni Fuentes. “Once we start to gel, nakukuha na namin uyung kumpiyansa namin.”

Si Fuentes ay may average na 19.66 points, 3.66 rebounds at tatlong assists.

Sa dalawa sa tatlong laro na nilaro sa finals, nagawang itumba ni Fuentes ang limang triples para itakda ang tono para sa opensa ng kanyang koponan.

Ang kanilang enerhiya sa magkabilang dulo ng court ay produkto ng kanilang kabataan at liksi at naging malaking salik ito sa serye hanggang ngayon, ayon kay Fuentes.

“Nung nanalo kami nung Game 2, from Nueva Ecija derecho kami sa Quezon kaagad para makapag-ensayo the next time at makapaghanda. Six hours rin mahigit yung biyahe namin. Mabuti na lang mga bata pa kami at yun ang so far nagiging advantage namin laban sa kanila,’ sabi ni Fuentes.

Hindi lang series deficit ang kinakaharap ng Nueva Ecija kung saan kailangan nitong manalo ng dalawang magkasunod, ngunit tinamaan din ito ng sunud-sunod na pinsala.

Bago ang tip-off sa pagbubukas ng serye, si Bobby Balucanag, isang high-flying forward ng Capitals, ay nagtamo ng injury sa tuhod na nagpapigil sa kanya sa buong serye.

Sa pangwakas na yugto ng Game 4, si Billy Robles, na hindi nakaligtas sa injury bug dahil nanginginig ang kanyang tuhod at hindi mabigatan.

Nangangahulugan ito na ang Capitals ay nasa siyam na malusog na katawan upang makipagkumpetensya, ngunit alam ang karakter ng koponan na ito, inaasahan ni Quezon coach Eric Gonzales ang kanilang mga karibal na maglalaro nang husto at sasagipin ang ilang sukat ng pagmamalaki.

“Champion team yan at hindi magiging madali para sa amin. Yung siyam na players na natitira, siyam na solid yun at magagaling rin talaga yung coaching staff nila headed by Don Dulay,” sabi ni Gonzales.