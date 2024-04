Titans lumapit sa PSL crown

LUCENA CITY – Pinuno ng mga lokal na tao ng lungsod na ito ang Quezon Convention Center sa pag-asam ng tagumpay ng Titans sa kanilang lugar.

Hindi sila nabigo sa pag-uwi nang bumunot ang Quezon Titans ng isang 75-68 Game 3 win at lumipat sa threshold ng pagkapanalo sa PSL President’s Cup best-of-five championship series noong Sabado ng gabi.

Maaaring tapusin ng Titans ang serye ng panibagong panalo sa bahay at gantimpalaan ang buong lalawigan ng Quezon ng kampeonato sa Game 4 ng Martes.

Hindi naging madali para kay Quezon ang pagkapanalo ng isa sa bahay, na nakipaglaban sa ubos ngunit solidong 10-man roster ng Nueva Ecija.

Isang kampeon na koponan sa iba't ibang mga liga, ang Capitals ay tumangging mabilis na kumilos at nagpagulong-gulong ang mga Titans sa mga lubid.

Sa kasamaang-palad, hindi nila maibigay ang knockout blow dahil si Quezon, na nagdulot ng mas maraming enerhiya mula sa karamihan, ay nakahanap ng determinasyon kapag kinakailangan nang husto habang si Judel Fuentes ay umaangat nang ang laro ay nasa linya.

Nakipag-shooting duel kasama ang karibal na guard na si Chris Bitoon, si Fuentes ay sumikat at nagpatumba ng 23 puntos, na nakagawa ng limang three-point shot.

Si Fuentes ay nagkaroon ng back-to-back treys sa loob ng wala pang isang minuto, na na-sandwich ng triple hit mula sa kanto ni Bitoon, ngunit ang dating Centro Escolar University Scorpion na nanguna sa kanyang koponan sa isang kampeonato sa NCRAA apat na taon na ang nakalilipas, ay naghatid ng matinding suntok. sa 1:24 mark ng final quarter at itinulak ang Titans, 72-65.

Ang mga basket na iyon ay napatunayang dagger habang nagpatuloy ang mga Titans upang mapanatili ang tagumpay.

“First time kong maglaro dito, puno yung gym talaga,” sabi ni Fuentes. “Sana sa Game 4, andyan pa rin sila at nakasuporta sa amin at sana makuha naming yung goal namin na mag-champion.”

Alam ni Quezon coach Eric Gonzlaes ang basketball tradition ng probinsya, na bumuo ng magagaling na coach at players.

Kabilang sa mga kilalang champion coach na nagmula sa Quezon ay sina Leo Austria at Louie Alas.

“Yung Quezon maraming magagaling na coaches and players na nanggaling dito,” sabi ni Gonzales.

“Talagang very passionate. Kapag sablay ang coach, talagang makakarinig ka. Pero isang bagay na Nakita ko, pagdating sa larangan ng basketball, they’re one and united. We continue to offer this game for them,” dagdag niya.