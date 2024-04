Quezon sisimulan ang PSL title journey

Ang pagkakaroon ng homecourt advantage ay hindi ginagarantiyahan ang tagumpay sa isang championship series at alam na alam ito ni Nueva Ecija coach Don Dulay.

Ibinase ito ni Dulay sa karanasan nang matalo ang dati niyang squad, Davao Occidental sa San Juan sa kanilang knockout duel para sa MPBL championship limang taon na ang nakararaan.

“From experience, homecourt advantage is good, especially that you’re playing for the fans,” ang sabi ni Dulay. “But from experience, homecourt advantage doesn’t mean anything. When you go and ready to fight, the ball is round. Anything can happen, so if your team is not ready even if you have a homecourt advantage, it doesn’t matter.”

Si Dulay at ang iba pang Nueva Ecija Capitals ay susubukan na gamitin ang anumang bentahe na makukuha nila sa paglalaro sa harap ng kanilang mga tagahanga sa kanilang tahanan kapag sinimulan nila ang best-of-five championship series sa Martes laban sa bumibisita ngunit streaking Titans ng Quezon sa Nueva Ecija Coliseum.

Ang oras ng laro ng pagbubukas ng serye ay 8 p.m. pagkatapos mismo ng laban sa pagitan ng San Juan at Binan, na mag-square off sa kanilang Battle for Third sa alas-6 ng gabi.

Ang titular showdown ay nagbibigay ng kawili-wiling contrast para sa magkabilang koponan – ang explosive firepower ng Nueva Ecija laban sa defensive-oriented Quezon squad at ang karanasan ng Capitals laban sa youth movement ng Titans.

Ipinarada ng Nueva Ecija ang isang grupo ng mga ex-PBA players na sina Will McAloney, Rob Celiz, Jonathan Uyloan at Billy Robles bukod sa iba pa habang ang mga kapwa beteranong campaigner tulad nina Eman Calo at Jay Collado ay nagbibigay ng solidong suporta.

Ang koponan ay mayroon ding explosive guard na si Chris Bitoon, na nagtakda ng tono para sa Capitals.

Ngunit ang pagharap sa Titans, ang pinakamainit na koponan sa torneo, ay tiyak na isang malaking pagsubok para sa Capitals.

Si Quezon ay nagmumula sa limang sunod na panalo, kabilang ang isang sweep kay Binan, ang No.1 team sa elimination round, sa kanilang semifinal round encounter.

Si Gab Banal, isa sa dalawang manlalaro na may karanasan sa paglalaro sa PBA, ay kasalukuyang na-sideline dahil sa injury kaya naman si Ximone Sandagon, ang athletic big man ng team, na nabalian ng cheek bone matapos tumanggap ng naliligaw na siko mula kay Jimboy Estrada ng Binan sa kanilang laban sa semis.

Ngunit ang kabataan at enerhiya ang naging mapagkukunan ng lakas ng Titans kasama ang dating NCAA Most Valuable Player na sina Will Gozum, Judel Fuentes, Rodel Gravera, Domark Matillano at LJ Gonzales na nagbibigay sa kanila.

Handa ang Titans na tiisin ang unang dalawang laro sa teritoryo ng kalaban, gayunpaman, si Quezon coach Eric Gonzales ay nananatiling matatag na naniniwala na anumang maaaring mangyari sa isang championship series.

“No guarantees naman po. Bilog ang bola. But hopefully, manalo kami,” said Gonzales.