Posisyon sa barangay ipermanente

Taunang idinaraos ng National Nutrition Council ang pambansang gawad sa nutrisyon upang parangalan ang mga lokal na pamahalaan na epektibong nakapagpatupad ng programang pang-nutrisyon sa kanilang nasasakupan. Ibig sabihin ay nakatulong sila na maibsan ang kagutuman at malnutrisyon ng mga mamamayan.

Sa kabila ng pagpupursige ng mga lokal na pamahalaan na tugunan ang suliranin sa pagkain at kalusugan ng mga mamamayan, isang kakulangan ang magkaroon ng tauhan na tuloy-tuloy na nakatutok sa ganitong serbisyo publiko. Kaya naman nanawagan si Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na gawing regular o permanente ang mga nutrition scholar pati na mga barangay health worker.

Ginawa ni Abalos ang panawagan sa pagpulong para sa panel ng 2023 National Nutrition Awarding Ceremony, kasama ang mga pinuno ng Department of Health at NNC.

Sa kalakaran, ang mga BHW at NS ay kasabay ang termino sa mga opisyal ng barangay na kumuha sa kanila. Sila ay napipilitang magbitiw sa pwesto matapos ang tatlong taong termino ng mga opisyal ng barangay kaya napuputol rin ang kanilang proyektong pangkalusugan at pangnutrisyon.

Hinikayat ni Abalos ang mga bagong uupong opisyal ng barangay na panatilihin sa pwesto ang mga BHW at NS, pati na mga tanod.

Tama naman na magkaroon ng permanenteng BHW at NS na mahusay sa trabaho at sadyang nakatutulong sa mga may karamdaman at pagsugpo ng kagutuman at malnutrisyon lalong-lalo na sa mga bata, mga bagong panganak at buntis.

Hindi lamang siguro isa ang dapat na regular na BHW at NS lalo na sa malalaking barangay na mas marami ang dumudulog sa barangay health center upang makapagpakonsulta at mabigyan ng gamot.

Kailangang maglaan ng karampatang pondo ang mga lokal na pamahalaan upang makapagpanatili sila ng BHW at NS.

Bagaman mainam na may regular na BHW at NS, ang mga karapat-dapat lamang na maging permanente sa nasabing pwesto ay iyong may malasakit at tunay na nakapagbibigay ng tulong sa publiko, hindi iyong ituturo na lamang ang pasyente sa ospital para doon magpagkonsulta o magpagamot, o walang sikap na isigurong may gamot na maibibigay sa mga taga-barangay na nangangailangan.