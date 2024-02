Magnitude 5.8 quake jolts Agusan del Norte

The Philippine Institute of Volcanology and Seismology said a magnitude 5.8 earthquake hit Las Nieves, Agusan Del Norte around 11: 22 a.m. on Saturday.

An Intensity V was recorded in Las Nieves, Agusan del Norte while Intensity IV - Libona and San Fernando, Bukidnon; Iligan City; Gingoog City, Jasaan, Magsaysay, and Medina, Misamis Oriental; Bayugan City, Prosperidad, and Talacogon in Agusan del Sur.

Intensity III - Jagna, Bohol; Baungon, Cabanglasan, Impasug-ong, Kitaotao, City of Malaybalay, Malitbog, Manolo Fortich, Maramag, Quezon, Talakag, and Valencia City; El Salvador, Misamis Oriental; Mawab and Nabunturan in Davao De Oro; Digos City; Davao City; and Hinatuan, Surigao del Sur

Intensity II - Inabanga, and Loboc in Bohol; Don Carlos and Kalilangan, BUKIDNON; Catarman, Guinsiliban, Mahinog, Mambajao, and Sagay, Camiguin; Matanao; Banisilan, City of Kidapawan, Makilala, and Tulunan

Intensity I - Magsaysay, Davao del Sur; Arakan and Kabacan, Marawi City

Instrumental Intensity IV - San Fernando and Talakag, Bukidnon; Cagayan de Oro City, and Digos City

Intensity III - Balingasag, Misamis Oriental; City of Tandag, in Surigao del Sur

Intensity II - Davao City; Banisilan and City of Kidapawan, Alabel and Malungon, Sarangani

Intensity I - Magsaysay, davao del Sur; M'lang, Cotabato; Tampakan and Tupi, South Cotabato

Phivolcs said damages and aftershocks are expected after the earthquake.