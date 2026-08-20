Given the climate of corruption, award-winning actor John Arcilla called out netizens who have a penchant for voting for their idols despite allegations of corruption.
Arcilla posted a reel showing commuters inside a flooded bus, highlighting the serious inconvenience faced by the riding public amid the flooding.
“Marami nang mga namatay na kababayan natin sa baha. Mas importante ba talaga yung tigas ng ulo ninyo na bumoto ng mga idol nyo dahil gusto nyo lang kahit kurakot, kaysa buhay ng mga kababayan natin? Maayos ang buhay ng mga nagnanakaw ng pondo ng bayan, inuuto na kayo, sila pa rin ang pinipili ninyo,” he wrote, urging voters to choose their public servants carefully.
The award-winning actor also warned against supporting public officials who allegedly amass wealth through public funds.
“Marami sa aming nagsasalita na maayos din ang buhay—kaya kami nagsasalita dahil gusto namin na ang buwis na binabayad namin ay makapagligtas sa inyo. Pero ayaw nyo maniwala at makinig. Pwede naman kaming manahimik na lang at panoorin kayong nalulunod sa baha, pero hindi kami nagsasawa sa pagpapaalala,” he wrote.
“Kung mas pinipili ninyong maghikahos at lumubog sa baha, sige, boto lang ng boto ng mga magnanakaw ng pondo na dapat ay para sa kaligtasan ninyo at sana ng buong bayan,” Arcilla added.