Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office (LTO) laban sa isang aktor at businessman na nahuling gumagamit ng supercar na may pekeng plaka at lisensya.
Ayon sa LTO, lumalabas na hindi tugma ang plate number na nakakabit sa supercar sa aktuwal na plate number na nakarehistro at inilabas para sa sasakyan.
Dahil dito, pinapaharap ng LTO ang driver sa Intelligence and Investigation Division upang magbigay ng paliwanag hinggil sa paggamit ng umano’y pekeng plaka.
Samantala, isinailalim na sa alarm status ng LTO ang supercar at iniutos ang pag-impound dito habang isinasagawa ang imbestigasyon.
Hindi muna pinangalanan ng LTO ang aktor at businessman sa kanilang opisyal na pahayag.