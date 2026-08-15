Muling nagningning ang talentong pinoy sa international stage matapos magtanghal ang Filipino Broadway icon na si Lea Salonga sa “Disney Princess: The Ultimate Concert Celebration” na ginanap sa Disney California Adventure nitong Huwebes.
Ang Pinoy pride Tony-winning na singer-actress, na nagbigay ng boses sa pag-awit kay Princess Jasmine sa “Aladdin” at ni Mulan sa “Mulan,” ay kabilang konsiyerto ng mga orihinal na tinig ng Disney Princess na nabuo para sa isang event.
Kasama nito sa entablado ang iba pang mga aktres at singer na nagbigay boses sa mga Disney Princess characters gaya nila Brandy, Jodi Benson, Halle Bailey, Anika Noni Rose at iba pa.
Ang konsiyerto ay isa sa mga tampok ng D23 ngayong taon, at ito ay ipapalabas sa Agosto 16 (Agosto 17, oras sa Maynila) sa ABC, Disney Channel at Freeform, at mapapanood din sa Disney+.
Matatandaang pinangalanan si Salonga bilang isang Disney Legend noong 2011 bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon sa “Aladdin” at “Mulan.”.