Natagpuang wala nang buhay sa sariling tahanan ang isang 85-anyos na babae sa Barangay Poblacion, Mangaldan, Pangasinan matapos itong looban.
Kinilala ang biktima na si Emilia Aquino, na mag-isa lamang sa bahay nang mangyari ang insidente noong Biyernes ng gabi, ika-24 ng Hulyo.
Ayon kay PLTCOL Perlito Tuayon, chief ng Mangaldan Police Station, nakikitaan ng mga pasa sa mukha ang biktima. Na-recover naman ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) sa lugar ang isang 2x2 na coco lumber na pinaniniwalang ginamit sa pagpaslang.
Nalaman ng pamilya ang krimen nang matagpuan ng kanyang anak ang walang buhay na katawan ng biktima kinaumagahan, dahilan upang agad silang humingi ng saklolo sa mga awtoridad.
Hinihinalang ang P10,000 cash incentive nito bilang senior citizen ang naging motibo sa krimen. Gayunpaman, ayon sa pulisya, hindi ito natangay ng suspek dahil naibigay na ng biktima ang pera sa kanyang anak bago pa mangyari ang karumal-dumal na insidente.