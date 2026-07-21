Isang insidente ng pananaksak ang naganap sa loob ng isang silid-aralan ng Grade 10 sa Tanza National Comprehensive High School (TNCHS) noong ika-20 ng Hulyo, ayon sa opisyal na pahayag ng Department of Education (DepEd) Region IV-A na inilabas nitong ika-21 ng Hulyo.
Ayon sa pahayag, agad na nabigyan ng paunang lunas at atensyong medikal ang biktima, na kasalukuyang nasa ligtas at maayos na kalagayan. Nakilala na rin ng mga awtoridad ang mag-aaral na sangkot sa insidente at patuloy na sumasailalim sa imbestigasyon ang kaso.
Kaagad namang ipinatupad ng paaralan ang mga itinakdang safety protocols at agad na nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, mga awtoridad, at mga magulang ng mga sangkot upang matiyak ang wastong pagtugon sa pangyayari.
Sinabi rin ng TNCHS na patuloy nitong sinusunod ang mga umiiral na patakaran ng Department of Education habang isinasagawa ang masusing imbestigasyon. Pinalakas din ng paaralan ang mga hakbang sa seguridad upang mapanatili ang kaligtasan ng buong komunidad ng paaralan.
"Sinisigurado ng paaralan na ang lahat ng hakbang ay naayon sa mga umiiral na patakaran ng DepEd, at pinananatili ang due process habang habang isinasagawa ang masusing imbestigasyon. Pinaigting din ang mga hakbang panseguridad upang matiyak ang patuloy na kaligtasan ng buong komunidad ang paaralan."
Maglalaan din ang paaralan ng counseling services para sa mga mag-aaral na naapektuhan ng insidente, partikular ang mga kaklaseng direktang nakasaksi sa pangyayari.
Samantala, nanawagan ang pamunuan ng TNCHS sa publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon at sa halip ay hintayin ang opisyal na anunsyo mula sa paaralan at sa mga kinauukulang awtoridad.
Patuloy ang koordinasyon ng paaralan sa mga magulang, lokal na pamahalaan, at iba pang ahensya upang matiyak ang ligtas at maayos na kapaligiran sa paaralan.